أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. إلَّى 11.18 درهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة، صباح الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع وهُو نفس السعر عَنّْد إقفال تداولات أمس الاثنين، بحسب بيانات البنك المركزي. المغرب عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

وفِيْ وقت سابق، وافقت الحكومة المغربية على قرار برفع الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص بنسبة 10 فِيْ المائة، من أجل تفعيل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة فِيْ مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام للمؤسسات المغربية.

وكان رئيس الوزراء عزيز أخنوش قد أعلن، مطلع أيلول الجاري، أن هذه الزيادة ستنفذ بنسبة 5٪ اعتباراً من أيلول الجاري، و 5٪ بداية العام المقبل.

فِيْ يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري إلَّى 1.5٪ بدلا من التوقعات السابقة البالغة 3.2٪.

وعزا فتاح التراجع إلَّى “تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب خاصة منطقة اليورو وضعف محصول الحبوب” بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.64 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، مقابل 9.65 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 10.98 درهم للشراء، و 12.76 درهم للبيع، دون أي تغيير على سعر الإغلاق يوم الاثنين.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى المغرب

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 2.56 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع، وهُو نفس السعر عَنّْد إقفال تداولات أمس الاثنين.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الغرب لدى البنك المركزي نحو 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع، دون أي تغيير على سعر الإغلاق أمس.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 31.22 درهم للشراء، و 36.28 درهم للبيع وهُو نفس سعر أمس.