أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 26 يوليو 2022.. صحوة اليورو

تباينت أسعار الصرف الأجنبي فِيْ المغرب مقابل الدرهم، فِيْ تعاملات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

واصل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب ارتفاعه، مسجلا 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع، مقابل 9.71 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

قالت هِيْئة التخطيط فِيْ المغرب إن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4٪، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1٪. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 فِيْ المائة على أساس سنوي و 1.2 فِيْ المائة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

فِيْ غضون ذلك، انخفض سعر الدولار اليوم عَنّْد البنك المركزي المغربي، 9.50 درهم للشراء، و 11.04 درهم للبيع، مقابل 9.52 درهم للشراء، فِيْما انخفض إلَّى 11.06 درهم للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر الجنيه البريطاني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.45 درهم للشراء، و 13.31 درهم للبيع، مقابل 11.41 درهم للشراء، و 13.26 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم الصباحية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 2.58 درهم للشراء و 3.00 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستوى 30.94 درهم للشراء، و 35.96 درهم للبيع.