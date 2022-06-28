أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 28 يونيو 2022.. ارتفاع اليورو

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات الثلاثاء 28 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي، بنحو 9.86 درهم للشراء، و 11.46 درهم للبيع، مقابل 9.84 درهم للشراء، و 11.44 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار والجنيه البريطاني مقابل الدرهم المغربي

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 9.32 دراهم للشراء، و 10.83 دراهم للبيع، مقابل 9.34 دراهم للشراء، و 10.86 دراهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب موقع الويب. البنك المركزي المغربي “bkam.ma”.

فِيْما انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب فِيْ البنك المركزي، ليصل إلَّى 11.49 درهم للشراء، و 13.35 درهم للبيع، مقابل 11.47 درهم للشراء، و 13.33 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

شهد سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب تغيرا طفِيْفا فِيْ البنك المركزي، حيث سجل سعر الشراء 2.48 درهم، وسعره 2.88 درهم.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.53 درهم للشراء و 2.94 درهم للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 30.40 درهم للشراء و 35.33 درهم للبيع.