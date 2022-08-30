أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. اليورو يصعد

ارتفع سعر اليورو فِيْ المغرب، صباح الثلاثاء 30 غشت 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، مقابل 9.61 درهم للشراء، و 11.17 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي. عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلادها “رغم الظروف الدولية المضطربة للغاية”، خلال عام 2023، معدل تعافِيْ يزيد عَنّْ 4.5٪.

وصرحت العلوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فِيْ مجلس النواب أن الاقتصاد الوطني لبلدها “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 بمعدل 4.5٪ بدلاً من 1.5٪ المتوقعة. خلال عام 2022 رغم الوضع الدولي المضطرب جدا “.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى مستوى 9.63 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، مقابل 9.66 درهم للشراء، و 11.23 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.28 درهم للشراء، و 13.11 درهم للبيع، مقابل 11.29 درهم للشراء، و 13.12 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم عَنّْد مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.04 درهم للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم إلَّى 31.28 درهمًا للشراء، و 36.36 درهمًا للبيع، مقابل 31.35 درهمًا للشراء، و 36.44 درهمًا للبيع أمس.