أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 5 يوليو 2022.. تراجع اليورو

واصل سعر اليورو فِيْ المغرب، اليوم، تراجعه فِيْ تعاملات الثلاثاء 5 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما ارتفع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وتراجع سعر اليورو إلَّى 9.78 درهم للشراء، و 11.37 درهم للبيع، مقابل 9.80 درهم للشراء، و 11.39 درهم للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”. .

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 9.42 دراهم للشراء، و 10.95 دراهم للبيع، مقابل 9.39 دراهم للشراء، و 10.91 دراهم للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

فِيْما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب ليسجل 11.38 درهم للشراء، و 13.22 درهم للبيع، مقابل 11.39 درهم للشراء، و 13.23 درهم للبيع، فِيْ تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.51 درهم للشراء، و 2.91 درهم للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد مستوى 30.69 درهم للشراء، و 35.67 درهم للبيع، مقابل 30.61 درهم للشراء، و 35.58 درهم للبيع أمس.