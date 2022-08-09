أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. تماسك الدرهم

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة لصباح الثلاثاء 9 غشت 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي المغربي عَنّْد حوالي 9.71 درهم للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 11.29 درهم للبيع، مقابل 9.71 درهم للشراء، و 11.28 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “بكام”. أماه “.

النمو الاقتصادي فِيْ المغرب

فِيْ عام 2022، على الرغم من السياق الدولي الصعب، تمكن الاقتصاد المغربي من تسجيل أداء متميز، بمعدل نمو قدره 7.9٪.

ساهم انتعاش الاقتصاد المغربي فِيْ تقليص عجز الميزانية إلَّى 5.9 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فِيْ حين تحسن وضع سوق العمل بشكل جزئي فقط.

أكد والي بنك المغرب أن المبادلات الخارجية شهدت نموا ملحوظا وارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلَّى مستوى قياسي بلغ 93.7 مليار درهم (1 دولار = 10.5 درهم مغربي).

وقد مكنت هذه البيانات من احتواء تفاقم العجز الحالي عَنّْد 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ما يعادل 6 أشهر من الواردات، وبلغ معدل التضخم 1.4 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة قبل عام متأثرا بشكل أساسي بالضغوط الخارجية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

تباين سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات صباح الثلاثاء فِيْ البنك المركزي المغربي، مستقراً عَنّْد 9.52 درهم للشراء، فِيْما انخفض إلَّى 11.06 درهم للبيع، مقابل 9.52 درهم للشراء، و 11.07 درهم للبيع أمس.

فِيْما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب فِيْ البنك المركزي إلَّى نحو 11.49 درهم للشراء، و 13.36 درهم للبيع، مقابل 11.53 درهم للشراء، و 13.40 درهم للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الدرهم المغربي بنحو 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد مستوى 31.03 درهم للشراء، و 36.06 درهم للبيع، مقابل 31.06 درهم للشراء، و 36.09 درهم للبيع أمس.