أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الجمعة 1 يوليو 2022.. اليورو يستقر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، صباح الجمعة 1 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي، وظل سعر الدولار دون تغيير.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

لم يتغير سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي، ليبقى عَنّْد المستوى 9.81 درهم للشراء، و 11.40 درهم للبيع، وهِيْ نفس الأسعار عَنّْد إقفال تداولات أمس، بحسب بيانات من البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد مستوياته أمس مسجلا 9.39 دراهم للشراء و 10.91 دراهم للبيع، وهِيْ نفس أسعار إغلاق تداولات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب نحو 11.40 درهم للشراء، و 13.25 درهم للبيع، مقابل 11.42 درهم للشراء، مقارنة بنفس الأسعار فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب نحو 2.50 درهم للشراء، و 2.90 درهم للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.55 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 30.60 درهم للشراء و 35.57 درهم للبيع.