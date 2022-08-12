أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الجمعة 12 أغسطس 2022.. الدرهم يتراجع

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة، صباح الجمعة 12 غشت 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي المغربي إلَّى 9.75 درهم للشراء، و 11.33 درهم للبيع، مقابل 9.71 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي. عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

وفِيْ وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت وزارة الزراعة المغربية إن محصول الحبوب فِيْ المملكة عام 2022 انخفض بنسبة 67 فِيْ المائة إلَّى 3.4 مليون طن، بما فِيْ ذلك 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة الزراعية المتوقعة بنسبة 14٪ خلال عام 2022، مما سيؤدي إلَّى انخفاض فِيْ النمو بمقدار 1.8 نقطة مئوية.

وقالت وزارة الزراعة، إن الموسم الزراعي 2022-2022 شهد هطول أمطار “بلغت 199 ملم، حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض قدره 44٪ مقارنة بمتوسط ​​هطول الأمطار خلال الثلاثين عاما الماضية (355 ملم)”.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي 9.46 درهم للشراء، و 11 درهم للبيع، مقابل 9.52 درهم للشراء، و 11.06 درهم للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.54 درهم للشراء، و 13.41 درهم للبيع، مقابل 11.50 درهم للشراء، و 13.36 درهم للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.52 درهم للشراء، و 2.92 درهم للبيع، مقابل 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع، أمس.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الدرهم المغربي بنحو 2.57 درهم للشراء، و 2.99 درهم للبيع، مقابل 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب 30.89 درهم للشراء، و 35.90 درهم للبيع، مقابل 31.03 درهم للشراء، و 36.06 درهم للبيع، أمس.