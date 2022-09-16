أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الجمعة 16 سبتمبر 2022.. الدرهم يهبط

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، مقابل 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع، أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

أبرم المغرب والبنك الدولي بالرباط اتفاقية قرض بقيمة 236.7 مليون أورو، ستخصص لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية فِيْ شمال شرقي البلاد.

ووقعت هذه الاتفاقية عَنّْ الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وعَنّْ البنك الدولي مديره الإقليمي للمغرب العربي ومالطا جيسكو هنش. تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية.

يسعى المغرب لجذب المستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار فِيْ الصحراء المغربية، حيث تروى الأراضي المزروعة بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقِصَّة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة الماضي، يسعى المشروع إلَّى تحويل 52 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة بالقرب من مدينة الداخلة إلَّى مزارع للفواكه والخضروات والأعلاف.

وستمول الدولة المغربية المشروع بنسبة 77٪ فِيْ إطار خطة تنمية بقيمة 7 مليارات دولار أطلقها المغرب عام 2015 لتطوير البنية التحتية فِيْ الصحراء المغربية، بما فِيْ ذلك بناء ميناء بالداخلة بتكلفة مليار دولار.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، مقابل 9.64 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 11 درهمًا للشراء، و 12.79 درهمًا للبيع، مقابل 11.10 درهمًا للشراء، و 12.90 درهمًا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء و 2.98 درهم للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 31.20 درهم للشراء، و 36.26 درهم للبيع، مقابل 31.24 درهم للشراء، و 36.31 درهم للبيع.