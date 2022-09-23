أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الجمعة 23 سبتمبر 2022.. استقرار الدرهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة ليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي عَنّْد المستوى 9.57 درهم للشراء، و 11.12 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي. “bkam.ma”.

وفِيْ وقت سابق، وافقت الحكومة المغربية على قرار برفع الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص بنسبة 10 فِيْ المائة، من أجل تفعيل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة فِيْ مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام للمؤسسات المغربية.

وكان رئيس الوزراء عزيز أخنوش قد أعلن فِيْ مطلع أيلول (سبتمبر) أن هذه الزيادة ستنفذ بنسبة 5٪ ابتداءً من أيلول (سبتمبر) المقبل، و 5٪ مطلع العام المقبل.

فِيْ يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري إلَّى 1.5٪ بدلا من التوقعات السابقة البالغة 3.2٪.

وعزا فتاح التراجع إلَّى “تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب خاصة منطقة اليورو وضعف محصول الحبوب” بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 9.72 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 10.94 درهم للشراء، و 12.72 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى المغرب

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي 2.58 درهم للشراء، و 3 دراهم للبيع، أي نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.64 درهم للشراء، و 3.07 درهم للبيع، أي أنه لم يرتفع أي تغيير عَنّْ أسعار تداول اليوم السابق.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد المستوى 31.35 درهم للشراء، و 36.43 درهم للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس.