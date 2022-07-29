أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الجمعة 29 يوليو 2022.. الدرهم يتحرك

تباينت أسعار الصرف الأجنبي فِيْ المغرب مقابل الدرهم، فِيْ تعاملات اليوم الجمعة 29 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب إلَّى 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع، مقابل 9.69 درهم للشراء، و 11.26 درهم للبيع، أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “. bkam.ma “.

ومن المتوقع أن يمنح البنك الدولي المغرب نصف مليار دولار كتمويل موجه بالدرجة الأولى لتعزيز رأس المال البشري.

وقعت المملكة المغربية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من القرض المخصص لتعزيز رأس المال البشري لتحدي المغرب.

تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري فِيْ الطفولة والفقر فِيْ سن الشيخوخة، بالإضافة إلَّى تحسين إدارة المخاطر الناتجة عَنّْ تغير المناخ والقدرة على الصمود فِيْ مواجهة الأحداث الكارثية.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة فوزي لقجع فِيْ تصريحات صحفِيْة على هامش حفل التوقيع أن هذا التمويل يتعلق بإصلاح محوري يهم الشعب المغربي.

واعتبر أن مواكبة البنك الدولي لهذا الإصلاح الكبير فِيْ المملكة المغربية تدل على مصداقيته، وحَقيْقَة أنه يمر بظروف جيدة، حيث يعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي على مستوى الدولة. أفق 2025، وضمان ظروف الحياة الكريمة لجميع المغاربة.

وفِيْ وقت سابق، قالت لجنة التخطيط فِيْ المغرب إن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى 9.50 درهم للشراء، و 11.04 درهم للبيع، مقابل 9.55 درهم للشراء، و 11.10 درهم للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.61 درهمًا للشراء، و 13.50 درهمًا للبيع، مقابل 11.51 درهمًا للشراء، و 13.38 درهمًا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع، مقابل 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع أمس.

وكان سعر الدرهم الإماراتي 2.58 درهم للشراء، و 3 دراهم للبيع، مقابل 2.6 درهم للشراء، و 3.03 درهم للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المغربي 31 درهم للشراء و 36.03 درهم للبيع و 31.1 درهم للشراء و 36.14 درهم للبيع.