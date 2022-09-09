أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الجمعة 9 سبتمبر 2022.. تباين الأسعار

شهد سعر اليورو فِيْ المغرب صباح الجمعة 9 سبتمبر 2022 ارتفاعا فِيْ البنك المركزي، فِيْما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، مقابل 9.60 درهم للشراء، و 11.16 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي، ليصل إلَّى مستوى 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، مقابل 9.67 درهم للشراء، و 11.24 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني فِيْ المغرب 11.08 درهم للشراء، و 12.88 درهم للبيع، مقابل 11.14 درهم للشراء، و 12.95 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم عَنّْد مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم إلَّى 31.22 درهم للشراء و 36.29 درهم للبيع مقابل 31.32 درهم للشراء و 36.40 درهم للبيع خلال تعاملات الخميس.