أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 1 سبتمبر 2022.. ارتفاع الدرهم

ارتفع سعر اليورو فِيْ المغرب، صباح الخميس 1 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما تراجع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 9.64 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، مقابل 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع، مقابل 9.62 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.17 درهم للشراء، و 12.98 درهم للبيع، مقابل 11.22 درهم للشراء، و 13.04 درهم للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء و 2.97 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم عَنّْد مستوى 2.61 درهم للشراء، و 3.04 درهم للبيع، مقابل 2.62 درهم للشراء، و 3.04 درهم للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم إلَّى 31.24 درهم للشراء، و 36.30 درهم للبيع، مقابل 31.26 درهم للشراء، و 36.33 درهم للبيع، أمس.