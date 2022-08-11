أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 11 أغسطس 2022.. الدرهم يتماسك

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 11 غشت 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي المغربي عَنّْد حوالي 9.71 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع، أي نفس السعر المسجل خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي. عبر موقعها الرسمي “bkam.ma”.

وفِيْ وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت وزارة الزراعة المغربية، إن محصول الحبوب فِيْ المملكة عام 2022 انخفض بنسبة 67 فِيْ المائة إلَّى 3.4 مليون طن، بما فِيْ ذلك 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.

وأوضح البيان أن القيمة المضافة الزراعية المتوقعة “من المتوقع أن تسجل انخفاضًا بنسبة 14 فِيْ المائة خلال عام 2022، مما سيؤدي إلَّى انخفاض 1.8 نقطة مئوية فِيْ النمو”.

وقالت وزارة الزراعة، إن الموسم الزراعي 2022-2022 شهد هطول أمطار “بلغت 199 ملم، حتى نهاية مايو الماضي، بانخفاض قدره 44٪ مقارنة بمتوسط ​​هطول الأمطار خلال الثلاثين عاما الماضية (355 ملم)”.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستقرا عَنّْد 9.52 درهم للشراء، و 11.06 درهم للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.50 درهم للشراء، و 13.36 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع وهُو نفس السعر خلال تعاملات أمس.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الدرهم المغربي بنحو 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب 31.03 درهم للشراء، و 36.06 درهم للبيع، و 36.09 درهم للبيع.