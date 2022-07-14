أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 14 يوليو 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، الخميس 14 يوليو 2022، وحافظ سعر الدولار على مستواه، بحسب تعاملات البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب 9.64 درهم للشراء و 11.20 درهم للبيع بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي، إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي المغربي 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.41 درهم للشراء، و 13.26 درهم للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المغربي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.56 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.61 درهم للشراء، و 3.04 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي مستوى 31.22 درهم للشراء 36.26 درهم للبيع.

يشار إلَّى أن البنك الدولي وافق مؤخرًا على منح المغرب قرضًا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهُود المملكة فِيْ تحقيق أهدافها ودعم إطلاق خطط للاقتصاد الأزرق.

وشدد البنك الدولي على أن من بين أهداف هذا القرض تحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتعزيز بعض القطاعات من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق القادر على تحمل التغيرات المناخية فِيْ المناطق المستهدفة.