أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 15 سبتمبر 2022.. صعود الدرهم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما قفز سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

تراجع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 9.62 درهم للشراء، و 11.18 درهم للبيع، مقابل 9.69 درهم للشراء، و 11.26 درهم للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. المغرب عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

أبرم المغرب والبنك الدولي بالرباط اتفاقية قرض بقيمة 236.7 مليون أورو، ستخصص لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية فِيْ شمال شرقي البلاد.

ووقعت هذه الاتفاقية عَنّْ الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وعَنّْ البنك الدولي مديره الإقليمي للمغرب العربي ومالطا جيسكو هنش. تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية.

يسعى المغرب لجذب المستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار فِيْ الصحراء المغربية، حيث تروى الأراضي المزروعة بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقِصَّة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة الماضي، يسعى المشروع إلَّى تحويل 52 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة بالقرب من مدينة الداخلة إلَّى مزارع للفواكه والخضروات والأعلاف.

وستمول الدولة المغربية المشروع بنسبة 77٪ فِيْ إطار خطة تنمية بقيمة 7 مليارات دولار أطلقها المغرب عام 2015 لتطوير البنية التحتية فِيْ الصحراء المغربية، بما فِيْ ذلك بناء ميناء بالداخلة بتكلفة مليار دولار.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي، ليصل إلَّى مستوى 9.64 درهم للشراء، و 11.21 درهم للبيع، مقابل 9.55 درهم للشراء، و 11.10 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد مستوى 11.10 درهم للشراء، و 12.90 درهم للبيع، مقابل 11.20 درهم للشراء، و 13.01 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 2.56 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع، مقابل 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب إلَّى مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع، مقابل 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 31.24 درهمًا للشراء، و 36.31 درهمًا للبيع، مقابل 31.01 درهمًا للشراء، و 36.04 درهمًا للبيع فِيْ نهاية تعاملات أمس.