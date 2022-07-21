أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 21 يوليو 2022.. أداء متباين

تباين أداء أسعار الصرف فِيْ المغرب، مقابل الدرهم، فِيْ بداية تعاملات الخميس 21 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب 9.73 درهم للشراء، و 11.31 درهم للبيع، مقابل 9.71 درهم للشراء، و 11.28 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “بكام”. .ma “.

وقالت لجنة التخطيط المغربية إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ مايو.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 فِيْ المائة، فِيْ حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1 فِيْ المائة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 فِيْ المائة على أساس سنوي و 1.2 فِيْ المائة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد 9.49 درهم للشراء، 11.02 درهم للبيع، مقابل 9.52 درهم للشراء، و 11.07 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.40 درهم للشراء، و 13.25 درهم للبيع، مقابل 11.42 درهم للشراء، و 13.27 درهم للبيع خلال تعاملات الأربعاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.52 درهم للشراء، و 2.93 درهم للبيع، مقابل 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي إلَّى 2.58 درهم للشراء، و 3.00 درهم للبيع، مقابل 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستوى 30.84 درهم للشراء، و 35.84 درهم للبيع.