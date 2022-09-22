أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 22 سبتمبر 2022.. الدرهم يكسب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي إلَّى 9.57 درهم للشراء، و 11.12 درهم للبيع، مقابل 9.60 درهم للشراء، و 11.15 درهم للبيع، أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه. الموقع الرسمي “bkam.ma”.

وفِيْ وقت سابق، وافقت الحكومة المغربية على قرار برفع الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص بنسبة 10 فِيْ المائة، من أجل تفعيل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة فِيْ مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام للمؤسسات المغربية.

وكان رئيس الوزراء عزيز أخنوش قد أعلن فِيْ مطلع أيلول (سبتمبر) أن هذه الزيادة ستنفذ بنسبة 5٪ ابتداءً من أيلول (سبتمبر) المقبل، و 5٪ مطلع العام المقبل.

فِيْ يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري إلَّى 1.5٪ بدلا من التوقعات السابقة البالغة 3.2٪.

وعزا فتاح التراجع إلَّى “تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب خاصة منطقة اليورو وضعف محصول الحبوب” بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.72 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع، مقابل 9.68 درهم للشراء، و 11.25 درهم للبيع، أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 10.94 درهم للشراء، و 12.72 درهم للبيع، مقابل 10.99 درهم للشراء، و 12.77 درهم للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى المغرب

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي 2.58 درهم للشراء، و 3 دراهم للبيع، مقابل 2.57 درهم للشراء، و 2.99 درهم للبيع، أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.64 درهم للشراء، و 3.07 درهم للبيع، مقابل 2.63 درهم للشراء، و 3.06 درهم للبيع، أمس.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 31.35 درهم للشراء، و 36.43 درهم للبيع، مقابل 31.31 درهم للشراء، و 36.39 درهم للبيع، أمس.