أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 28 يوليو 2022.. الدرهم يتعافى

تباينت أسعار الصرف الأجنبي فِيْ المغرب مقابل الدرهم، فِيْ تعاملات اليوم الخميس 28 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب إلَّى 9.69 درهم للشراء، و 11.26 درهم للبيع، مقابل 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي. “bkam.ma”.

ومن المتوقع أن يمنح البنك الدولي المغرب نصف مليار دولار كتمويل موجه بالدرجة الأولى لتعزيز رأس المال البشري.

وقعت المملكة المغربية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من القرض المخصص لتعزيز رأس المال البشري لتحدي المغرب.

تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري فِيْ الطفولة والفقر فِيْ سن الشيخوخة، بالإضافة إلَّى تحسين إدارة المخاطر الناتجة عَنّْ تغير المناخ والقدرة على الصمود فِيْ مواجهة الأحداث الكارثية.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة فوزي لقجع فِيْ تصريحات صحفِيْة على هامش حفل التوقيع أن هذا التمويل يتعلق بإصلاح محوري يهم الشعب المغربي.

واعتبر أن مواكبة البنك الدولي لهذا الإصلاح الكبير فِيْ المملكة المغربية تدل على مصداقيته، وحَقيْقَة أنه يمر بظروف جيدة، حيث يعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي على مستوى الدولة. أفق 2025، وضمان ظروف الحياة الكريمة لجميع المغاربة.

وفِيْ وقت سابق، قالت لجنة التخطيط فِيْ المغرب إن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي فِيْ مايو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4٪، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1٪. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 فِيْ المائة على أساس سنوي و 1.2 فِيْ المائة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى 9.55 درهم للشراء، و 11.10 درهم للبيع، مقابل 9.50 درهم للشراء، و 11.04 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى مستوى 11.51 درهم للشراء، و 13.38 درهم للبيع، مقابل 11.45 درهم للشراء، و 13.31 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع خلال التعاملات الصباحية.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلَّى مستوى 2.6 درهم للشراء، و 3.03 درهم للبيع، مقابل 2.58 درهم للشراء، و 3.00 درهم للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي مستوى 31.1 درهم للشراء، و 36.14 درهم للبيع.