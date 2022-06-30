أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 30 يونيو 2022.. اليورو ينخفض

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة لصباح الخميس 30 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما ارتفع سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي إلَّى 9.81 درهم للشراء، و 11.40 درهم للبيع، مقابل 9.86 درهم للشراء، و 11.46 درهم للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب بيانات من. البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي، إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس فِيْ البنك المركزي المغربي، ليصل إلَّى 9.39 دراهم للشراء، و 10.91 دراهم للبيع، مقابل 9.31 دراهم للشراء، و 10.82 دراهم للبيع فِيْ ختام التداولات. فِيْ الامس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب نحو 11.40 درهمًا للشراء، و 13.25 درهمًا للبيع، مقابل 11.42 درهمًا للشراء، و 13.27 درهمًا للبيع فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب ليسجل نحو 2.50 درهم للشراء، و 2.90 درهم للبيع، مقابل 2.48 درهم للشراء، وكان سعر البيع عَنّْد 2.88 درهم أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي ليصل إلَّى 2.55 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع، مقابل 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي ليصل إلَّى 30.60 درهم للشراء، و 35.57 درهم للبيع، مقابل 30.36 درهم للشراء، و 35.29 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء.