أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب الخميس 8 سبتمبر 2022.. تحرك طفِيْف

شهد سعر اليورو فِيْ المغرب، صباح الخميس 8 سبتمبر 2022، تحركا هامشيا فِيْ البنك المركزي، فِيْما استقر سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي نحو 9.60 درهم للشراء، و 11.16 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد 9.67 درهم للشراء، و 11.24 درهم للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

فِيْما بلغ سعر الجنيه الإسترليني فِيْ المغرب 11.14 درهمًا للشراء، و 12.95 درهمًا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.57 درهم للشراء، و 2.99 درهم للبيع.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم عَنّْد مستوى 2.63 درهم للشراء، و 3.06 درهم للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم إلَّى 31.32 درهم للشراء و 36.40 درهم للبيع.