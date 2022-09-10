أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 10 سبتمبر 2022.. “صعود اليورو”

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم السبت 10 سبتمبر فِيْ البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 9.67 درهم للشراء، و 11.24 درهم للبيع، مقابل 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس، بحسب بيانات. البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الدولار اليوم عَنّْد البنك المركزي المغربي، حيث وصل إلَّى مستوى 9.57 درهم للشراء، و 11.12 درهم للبيع، مقابل 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، فِيْ ختام تداولات أمس.

ارتفع سعر الجنيه البريطاني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.14 درهم للشراء، و 12.94 درهم للبيع، مقابل 11.08 درهم للشراء، و 12.88 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 2.54 درهم للشراء، و 2.96 درهم للبيع، مقابل 2.56 درهم للشراء، و 2.98 درهم للبيع أمس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد مستوى 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع، مقابل 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم إلَّى مستوى 31.07 درهم للشراء، و 36.11 درهم للبيع، مقابل 31.22 درهم للشراء، و 36.29 درهم للبيع فِيْ ختام تداولات أمس.