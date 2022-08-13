أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 13 أغسطس 2022.. تماسك الدرهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات صباح السبت 13 غشت 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 9.75 درهم للشراء، و 11.33 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلادها “على الرغم من الظروف الدولية المضطربة للغاية”، انتعاشًا خلال عام 2023 بمعدل يزيد عَنّْ 4.5٪.

وقالت العلاوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فِيْ مجلس النواب إن اقتصاد بلادها “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 بمعدل 4.5٪ بدلا من 1.5٪ المتوقعة. خلال عام 2022 رغم الوضع الدولي المضطرب جدا “.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن هذه التوقعات تستند إلَّى “افتراضات تستند إلَّى متوسط ​​محصول حبوب 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان فِيْ حدود 700 دولار للطن، واستقرار سعر النفط عَنّْد 93 دولارا. للطن واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدرهم عَنّْد 9.8 “.

وتوقع العلوي أن يصل معدل التضخم إلَّى 2٪ بدلاً من 5.3٪ المسجل حالياً، مشيراً إلَّى أنه يمكن خفض توقعات النمو الاقتصادي فِيْ حال استمرت آفاق التعافِيْ الاقتصادي العالمي فِيْ التدهُور لعام 2023 و. انخفاض توقعات النمو، خاصة فِيْ الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني. على أسعار المواد الخام وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، بالتوازي مع تشديد السياسات النقدية من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي 9.46 درهم للشراء، و 11 درهم للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.54 درهم للشراء، و 13.41 درهم للبيع، دون أي تغيير على سعر الإغلاق أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.52 درهم للشراء، و 2.92 درهم للبيع، مقابل 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع، أمس.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الدرهم المغربي بنحو 2.57 درهم للشراء، و 2.99 درهم للبيع، مقابل 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع، أمس.