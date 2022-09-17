أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 17 سبتمبر 2022.. صمود الدرهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال بداية التعاملات يوم السبت 17 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، فِيْما لم يتغير سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

ظل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب عَنّْد مستوى البنك المركزي عَنّْد مستوى 9.63 درهم للشراء، و 11.19 درهم للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي ” bkam.ma “.

أبرم المغرب والبنك الدولي بالرباط اتفاقية قرض بقيمة 236.7 مليون أورو، ستخصص لدعم تمويل مشروع التنمية الاقتصادية فِيْ شمال شرقي البلاد.

ووقعت هذه الاتفاقية عَنّْ الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وعَنّْ البنك الدولي مديره الإقليمي للمغرب العربي ومالطا جيسكو هنش. تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام والجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية.

يسعى المغرب لجذب المستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار فِيْ الصحراء المغربية، حيث تروى الأراضي المزروعة بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وبحسب مناقِصَّة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة الماضي، يسعى المشروع إلَّى تحويل 52 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة بالقرب من مدينة الداخلة إلَّى مزارع للفواكه والخضروات والأعلاف.

وستمول الدولة المغربية المشروع بنسبة 77٪ فِيْ إطار خطة تنمية بقيمة 7 مليارات دولار أطلقها المغرب عام 2015 لتطوير البنية التحتية فِيْ الصحراء المغربية، بما فِيْ ذلك بناء ميناء بالداخلة بتكلفة مليار دولار.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الدولار فِيْ المغرب اليوم، عَنّْد مستوى 9.64 درهم للشراء، و 11.20 درهم للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 11 درهمًا للشراء، و 12.79 درهمًا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.56 درهم للشراء و 2.98 درهم للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب مستوى 2.62 درهم للشراء، و 3.05 درهم للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 31.20 درهم للشراء، و 36.26 درهم للبيع، وهُو نفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.