أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 2 يوليو 2022.. استقرار

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، فِيْ بداية تعاملات اليوم السبت 2 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

وبلغ سعر اليورو 9.81 درهم للشراء، و 11.40 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب إلَّى 9.39 دراهم للشراء، و 10.91 دراهم للبيع، وهِيْ نفس أسعار إغلاق تداولات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى نحو 11.40 درهمًا للشراء، و 13.25 درهمًا للبيع، مقابل 11.37 درهمًا للشراء، و 13.21 درهمًا للبيع بنهاية تداولات أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب نحو 2.50 درهم للشراء، و 2.90 درهم للبيع، وهُو نفس السعر المسجل خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.55 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 30.60 درهم للشراء، و 35.57 درهم للبيع.