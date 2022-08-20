أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 20 أغسطس 2022.. تراجع اليورو

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات صباح السبت 20 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع الدولار.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي إلَّى 9.66 درهم للشراء، و 11.23 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

فِيْ يوليو الماضي، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط فِيْ المغرب أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.6٪، بينما ارتفع التضخم فِيْ السلع غير الغذائية بنسبة 4.9٪. ارتفع المؤشر 0.5٪ على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.4٪ على أساس سنوي و 0.8٪ على أساس شهري.

أعلنت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد بلادها “على الرغم من الظروف الدولية المضطربة للغاية”، انتعاشًا خلال عام 2023 بمعدل يزيد عَنّْ 4.5٪.

وقالت العلاوي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فِيْ مجلس النواب إن اقتصاد بلادها “من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال عام 2023 بمعدل 4.5 فِيْ المائة بدلاً من 1.5 فِيْ المائة المتوقعة. خلال عام 2022، على الرغم من الوضع الدولي المضطرب للغاية “.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى نحو 9.66 درهم للشراء، و 11.23 درهم للبيع، مقابل 9.54 درهم للشراء، و 11.10 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.42 درهم للشراء، و 13.28 درهم للبيع، مقابل 11.47 درهم للشراء، و 13.33 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.55 درهم للشراء، و 2.97 درهم للبيع، مقابل 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع خلال تعاملات الجمعة.

وأظهرت شاشات تداول البنك المركزي المغربي، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الدرهم المغربي بنحو 2.61 درهم للشراء، و 3.03 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الدرهم المغربي نحو 31.2 درهم للشراء، و 36.2 درهم للبيع.