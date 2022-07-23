أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 23 يوليو 2022.. الدولار يقفز

تباين أداء أسعار الصرف فِيْ المغرب، مقابل الدرهم، فِيْ بداية التعاملات يوم السبت 23 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، مسجلاً 9.69 درهم للشراء، و 11.27 درهم للبيع، مقابل 9.71 درهم للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

وقالت لجنة التخطيط المغربية إن مؤشر الأسعار الاستهلاكية فِيْ البلاد ارتفع بنسبة 5.9 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ مايو.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.4 فِيْ المائة، فِيْ حين ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 4.1 فِيْ المائة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3٪.

ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع المتقلبة، 5.6 فِيْ المائة على أساس سنوي و 1.2 فِيْ المائة على أساس شهري.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

من ناحية أخرى، ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي إلَّى 9.54 درهم للشراء، و 11.09 درهم للبيع، مقابل 9.52 درهم للشراء، و 11.06 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

فِيْما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب إلَّى 11.41 درهم للشراء، و 13.26 درهم للبيع، مقابل 11.38 درهم للشراء، و 13.23 درهم للبيع خلال تعاملات الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.54 درهم للشراء، و 2.95 درهم للبيع، مقابل 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلَّى 2.60 درهم للشراء، و 3.02 درهم للبيع، مقابل 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

انتعش سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد البنك المركزي المغربي ليصل إلَّى مستوى 31.03 درهم للشراء، 36.06 درهم للبيع، مقابل 30.95 درهم للشراء، و 35.97 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.