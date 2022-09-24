أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 24 سبتمبر 2022.. تراجع اليورو

انخفض سعر اليورو اليوم بشكل طفِيْف فِيْ المغرب خلال التعاملات المبكرة ليوم السبت 24 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب مع البنك المركزي مستوى 9.54 درهم للشراء، 11.09 درهم للبيع، مقابل 9.57 درهم للشراء، و 11.12 درهم للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. المغرب عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

وفِيْ وقت سابق، وافقت الحكومة المغربية على قرار برفع الحد الأدنى للأجور فِيْ القطاع الخاص بنسبة 10 فِيْ المائة، من أجل تفعيل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة فِيْ مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام للمؤسسات المغربية.

وكان رئيس الوزراء عزيز أخنوش قد أعلن فِيْ مطلع أيلول (سبتمبر) أن هذه الزيادة ستنفذ بنسبة 5٪ ابتداءً من أيلول (سبتمبر) المقبل، و 5٪ مطلع العام المقبل.

فِيْ يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري إلَّى 1.5٪ بدلا من التوقعات السابقة البالغة 3.2٪.

وعزا فتاح التراجع إلَّى “تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب خاصة منطقة اليورو وضعف محصول الحبوب” بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ المغرب

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.76 درهم للشراء، و 11.34 درهم للبيع، مقابل 9.72 درهم للشراء، و 11.29 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 10.91 درهم للشراء، و 12.68 درهم للبيع، مقابل 10.94 درهم للشراء، و 12.72 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى المغرب

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.59 درهم للشراء، و 3.01 درهم للبيع، أي بنفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.65 درهم للشراء، و 3.08 درهم للبيع، مقابل 2.64 درهم للشراء، و 3.07 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 31.52 درهم للشراء، و 36.63 درهم للبيع، مقابل 31.35 درهم للشراء، و 36.43 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة المغربية لمضاعفة ميزانية الدعم إلَّى 32 مليار درهم هذا العام من 16 مليار درهم كانت محددة فِيْ الميزانية فِيْ وقت سابق.

وللحفاظ على استقرار أسعار الدقيق، أبقى المغرب الرسوم الجمركية على القمح اللين، وهُو قرار يتوقع التجار استمراره طالما ظلت الأسعار مرتفعة.

وتقول الحكومة إن أسوأ موجة جفاف منذ ما يقرب من ثلاثة عقود خفضت توقعات النمو فِيْ المغرب إلَّى 1.5 بالمئة هذا العام من 7.9 بالمئة فِيْ 2022.

استندت الحكومة المغربية فِيْ مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلَّى توقعات النمو بنسبة 4.5 فِيْ المائة، بافتراض متوسط ​​هطول الأمطار ومحصول حبوب يبلغ 7.5 مليون طن.