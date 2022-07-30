أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 30 يوليو 2022.. استقرار الدرهم

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية فِيْ المغرب، مقابل الدرهم، فِيْ تعاملات اليوم السبت 30 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

بلغ متوسط ​​سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب 9.72 درهم للشراء، و 11.30 درهم للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”.

ومن المتوقع أن يمنح البنك الدولي المغرب نصف مليار دولار كتمويل موجه بالدرجة الأولى لتعزيز رأس المال البشري.

وقعت المملكة المغربية والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار، تمثل المرحلة الأولى من القرض المخصص لتعزيز رأس المال البشري لتحدي المغرب.

تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري فِيْ الطفولة والفقر فِيْ سن الشيخوخة، بالإضافة إلَّى تحسين إدارة المخاطر الناتجة عَنّْ تغير المناخ والقدرة على الصمود فِيْ مواجهة الأحداث الكارثية.

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة فوزي لقجع أن هذا التمويل يتعلق بإصلاح محوري يهم الشعب المغربي.

واعتبر أن مواكبة البنك الدولي لهذا الإصلاح الكبير فِيْ المملكة المغربية تدل على مصداقيته، وحَقيْقَة أنه يمر بظروف جيدة، حيث يعزز مصداقية العمل الحكومي من أجل إنجاح هذا التحدي على مستوى الدولة. أفق 2025، وضمان ظروف الحياة الكريمة لجميع المغاربة.

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى منخفض قياسي بلغ 1.5٪، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد 9.50 درهم للشراء و 11.04 درهم للبيع، مسجلاً نفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

استقر سعر الجنيه البريطاني اليوم فِيْ المغرب عَنّْد 11.61 درهم للشراء، و 13.50 درهم للبيع، أي نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.53 درهم للشراء، و 2.94 درهم للبيع، وهُو نفس السعر المسجل خلال تعاملات اليوم السابق.

وكان سعر الدرهم الإماراتي 2.58 درهم للشراء، و 3 دراهم للبيع.

بقي سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المغربي عَنّْد المستوى 31 درهماً للشراء، دون تغيير عَنّْ سعر تداول أمس.