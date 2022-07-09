أسعار العملات اليوم فِيْ المغرب السبت 9 يوليو 2022.. استقرار الدرهم

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب خلال تعاملات السبت 9 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي المغربي، وحافظ سعر الدولار على مستواه.

سعر اليورو اليوم فى المغرب

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ المغرب، فِيْ بداية تداولات السبت، عَنّْد مستوى 9.67 درهم للشراء، و 11.24 درهم للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المغربي عبر موقعه الرسمي “bkam.ma”. .

فِيْ الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة عَنّْد مستوى قياسي منخفض بلغ 1.5٪، قائلاً إن سياسته النقدية التيسيرية كانت مواتية لتحفِيْز الاقتصاد، على الرغم من التضخم المرتفع الذي يتوقع المغرب كبحه العام المقبل.

وقال البنك المركزي المغربي فِيْ بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم من المتوقع أن يرتفع إلَّى 5٪ هذا العام مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة قبل أن ينخفض ​​إلَّى 2٪ العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلَّى 1٪ هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلَّى 4٪ العام المقبل، مقارنة بـ 7.9٪ فِيْ عام 2022.

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري إن المغرب قد يصدر سندات دولية هذا العام لجمع مليار دولار.

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا للحصول على خط ائتمان جديد من صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى المغرب

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ المغرب، خلال تعاملات السبت فِيْ البنك المركزي المغربي، 9.57 درهم للشراء، و 11.13 درهم للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ المغرب 11.45 درهم للشراء، و 13.31 درهم للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المغربي اليوم السبت.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ المغرب 2.55 درهم للشراء، و 2.96 درهم للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي 2.60 درهم للشراء، و 3.3 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ المغرب لدى البنك المركزي مستوى 31.13 درهم للشراء 36.18 درهم للبيع.