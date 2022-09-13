أسعار الغاز تحرق دفاتر “مالية” أوروبا.. “رش النقود” لن يجعل الشتاء دافئا

يتعرض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة، مع مزيج من التضخم المفرط وارتفاع تكاليف توريد مشتقات الطاقة.

فِيْ ستراسبورغ، من المقرر أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابها السنوي عَنّْ حالة الاتحاد يوم الأربعاء. وسيجسد هذا تفاصيل سقف الوقود وضريبة غير متوقعة تم الموافقة عليها بشكل مفاجئ من قبل وزراء الطاقة يوم الجمعة.

بعد حزم التحفِيْز التي نفذتها دول الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كورونا، هذه المرة على وزارات المالية أن تكون أكثر حذرا، والتأكد من أن تدخلاتها تركز على الفئات الضعيفة بدلا من “رش الأموال” فِيْ جميع القطاعات.

لكن الضغط على وزارات المالية فِيْ الاتحاد الأوروبي اليوم يتمثل فِيْ توسيع المساعدة المالية، مع اتخاذ أكثر من 350 مليار يورو من الإجراءات حتى الآن للتحكَمْ فِيْ أسعار الطاقة.

قد يزداد ضخ الأموال هذا مع اقتراب فصل الشتاء، ويزداد الانكَمْاش سوءًا ؛ ومن المرجح أن تمتد دعوات المدفوعات الحيوية للأسر إلَّى أشكال مختلفة من الفواتير، مقابل ارتفاع أسعار الوقود والطاقة الكهربائية.

التصليحات المطلوبة

فِيْ الأسبوع الماضي، قارن وزير الاقتصاد الفنلندي ميكا لينتيلا أزمة الطاقة الحالية فِيْ أوروبا بدور ليمان براذرز فِيْ الانهِيْار المالي لعام 2008، وكشف النقاب عَنّْ حزمة ضمان وقرض بقيمة 10 مليارات يورو لحماية قطاع الطاقة فِيْ بلاده.

يكاد يكون من المؤكد أنه كان محقًا فِيْ نقطة واحدة. بدون تدخل، كانت أزمة وجودية تلوح فِيْ الأفق بالنسبة للعديد من شركات الطاقة فِيْ أوروبا، مما أدى إلَّى الضغط على البنوك التي تقرضها.

يصر صانعو السياسة المالية على أنهم مستعدون جيدًا – ليس فقط لهذه الصدمة ولكن للآخرين فِيْ المستقبل – حيث يشيرون إلَّى قوة النظام المصرفِيْ الأوروبي فِيْ مواجهة كوفِيْد والآن انهِيْار الطاقة والتضخم المتفشي.

يقولون إن هذا يدل على نجاح التنظيم المالي بعد عام 2008، عَنّْدما تم تشديد قواعد السيولة ورأس المال المصرفِيْ.

كان النظام المصرفِيْ قويًا بالفعل، على الرغم من أنه يرجع إلَّى حد كبير إلَّى تدخل الدولة قبل أن يصل الضغط الاقتصادي إلَّى البنوك. أي أن الولايات دعمت الأسر والشركات وشركات الطاقة قبل أن تمتد الأزمة إلَّى البنوك.

سلطت الأزمة المالية لعام 2008 الضوء على الطبيعة الحرجة للنظام المصرفِيْ وأدت إلَّى إعادة الهِيْكلة التنظيمية لحمايته بشكل أفضل فِيْ المستقبل ؛ لكن صنع السياسة كان يتضاءل.

نقاط المراقبة

تم تحويل نقاط المراقبة الحاسمة بوعي إلَّى هِيْاكل مهمة من الناحية النظامية فِيْ حملة ما بعد الأزمة، لكن المنظمين قبلوا حجة البورصات بأن الضمانات الصارمة جعلت مستويات عالية من رأس المال مخازن غير ضرورية للمخاطر.

اليوم، أثبت ما يسمى بمعيار TTF أنه مقياس معيب لأسعار الغاز لأسواق الكهرباء، وهُو ما يتلاعب به بوتين بالفعل ؛ بالنظر إلَّى الدور المهِيْمن للغاز الروسي فِيْ تلك الآلية، كان من المتوقع أن يتم التلاعب به.

وعلى نطاق أوسع، فإن التنظيم السيئ لتسعير الطاقة والتحوط يشبه إلَّى حد كبير الإشراف على نماذج التمويل المعيبة للبنوك ضعيفة الإشراف فِيْ الفترة التي تسبق عام 2008.

يقول تقرير فاينانشيال تايمز “نتعرض للعقاب الآن لعدم فهمنا لمدى هشاشة أنظمة الطاقة لدينا”. “يجب أن يكون صانعو السياسات استباقيين فِيْ ضمان أن كل بنيتنا التحتية الحيوية – الطاقة والمياه والإنترنت – تخضع للتنظيم الصارم كَمْا كانت البنوك بعد عام 2008.”