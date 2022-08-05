أسعار الغذاء تنخفض عالميا.. تراجعات كبيرة فِيْ القمح والحبوب واللحوم

تراجعت أسعار الغذاء العالمية فِيْ يوليو الماضي، بفضل الانخفاض الكبير فِيْ أسعار صفار البيض واللحوم.

انخفض مؤشر الأسعار العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مرة أخرى فِيْ يوليو، مبتعدًا عَنّْ أعلى مستوى سجله فِيْ مارس.

وبلغ المؤشر، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، فِيْ المتوسط ​​140.9 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ 154.3 فِيْ يونيو.

كان مؤشر يوليو لا يزال أعلى بنسبة 13.1 فِيْ المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وسوء الأحوال الجوية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين فِيْ المنظمة “نرحب بتراجع أسعار السلع الغذائية من مستويات عالية للغاية، لكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين”.

وأضاف أن التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، وتقلبات أسعار صرف العملات، وارتفاع أسعار الأسمدة، مما قد يؤثر على الإنتاج المستقبلي وسبل عيش المزارعين، كلها تشكل ضغوطًا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي.

تراجعت مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب على أساس شهري فِيْ يوليو، مع انخفاض مؤشر أسعار القمح بنسبة 14.5 فِيْ المائة، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى اتفاق تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة. رفع الحصار عَنّْ صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وقالت الفاو إن مؤشر أسعار الذرة انخفض بنسبة 10.7 فِيْ المائة فِيْ يوليو / تموز، ويرجع ذلك جزئياً إلَّى اتفاقية روسيا وأوكرانيا، فضلاً عَنّْ زيادة موسمية المحصول الموسمي من كبار المنتجين الأرجنتين والبرازيل.