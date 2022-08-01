أسعار الفائدة تدعم الإسترليني.. سجل أعلى مستوى فِيْ شهر أمام الدولار

ارتفع الجنيه البريطاني يوم الاثنين مقابل الدولار واليورو، حيث حصلت العملة البريطانية على دعم من تحسن المعَنّْويات فِيْ الأسواق المالية الأوسع، وبينما ينتظر المتداولون اجتماع بنك إنجلترا هذا الأسبوع، والذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.

يرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 805 فِيْ المائة بأن يقوم بنك إنجلترا بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

سيعلن بنك إنجلترا عَنّْ قراره يوم الخميس حيث يقوم صانعو السياسة النقدية فِيْ جميع أنحاء العالم بتسريع زيادات أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم.

ارتفع الجنيه بنسبة 0.88 ٪ مقابل الدولار إلَّى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهُو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو.

مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.29٪ إلَّى 83.69 بنسًا لليورو، بالقرب من أعلى مستوى فِيْ 3 أشهر عَنّْد 83.46 بنس الذي لمسه يوم الخميس الماضي.