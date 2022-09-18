أسعار الفائدة تشعل العالم.. أسبوع ساخن للبنوك المركزية

تنتظر الشعوب فِيْ مختلف دول العالم هذا الأسبوع قرارات جديدة من البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وسط ارتفاع مستمر فِيْ معدلات التضخم.

فِيْ السويد، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الثلاثاء المقبل.

فِيْ الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضًا، الأربعاء المقبل.

ومع ذلك، بعد بيانات التضخم الأخيرة فِيْ الولايات المتحدة، والتي لم تفِ بالتوقعات، يرى بعض المحللين الحاجة إلَّى رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي السويسري وبنك النرويج وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر لكل منهما.

أما البنك المركزي المصري فقد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الخميس المقبل.

هناك توقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بموقفه دون تغيير ويثبت أسعار الفائدة، جنبًا إلَّى جنب مع البنك المركزي التركي، مما قد يبقي أسعار الفائدة منخفضة على الرغم من أرقام التضخم البالغة 80٪.

تفشي التضخم فِيْ أمريكا

يميل البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفِيْدرالي) إلَّى رفع أسعار الفائدة، فِيْ محاولة لمواجهة التضخم المفرط.

يتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، ويشيرون إلَّى أنهم سيتجهُون إلَّى أكثر من 4٪، وبعد ذلك سيتم إصلاحهم عَنّْد هذا المستوى، حسبما أفادت بلومبرج نيوز. الأحد.

وقالت بلومبرج إن الزيادة قد تكون أكبر. ولكن هناك حجج مقنعة بعدم القيام برفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والذي من المرجح أن يسود عَنّْدما يجتمعان يومي الثلاثاء والأربعاء فِيْ واشنطن.

منذ اجتماع المسؤولين فِيْ تموز (يوليو) الماضي، تظهر “كامل” البيانات، على حد تعبير رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، أن الاقتصاد لا يزال مرنًا وأن التضخم يرتفع بشكل كبير.

سيناريو رفع أسعار الفائدة فِيْ مصر

اختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين حول توجهات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل لتسوية أسعار الفائدة، وفق جدول اجتماع سابق.

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة فِيْ اجتماعها السابق فِيْ 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، فِيْما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ منذ بداية العام خلال شهر مارس الماضي. اجتماعات مايو.

وتبلغ معدلات الفائدة فِيْ مصر بحسب قرارات البنك المركزي 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض.

التضخم فِيْ مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ ارتفاع معدل التضخم السنوي فِيْ أغسطس إلَّى 15.3٪ مقارنة بـ 14.6٪ فِيْ يوليو. وسجل معدل التضخم السنوي فِيْ المدن 14.6٪ فِيْ أغسطس، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم السنوي لا يزال يفوق هدف البنك، حيث حدده عَنّْد 7٪ زائد أو ناقص 2٪ فِيْ المتوسط.

توقعات رفع سعر الفائدة

قال هاني جنبيح الخبير المصرفِيْ إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنحو 2٪ خلال اجتماعه المقبل. وبرر جنينة توقعاته برفع أسعار الفائدة بضرورة رفع العائد على الشهادات المتغيرة مقابل ضمان عدم عودة الدولرة بعد التحرك الأخير فِيْ سعر الصرف.

واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل سعر الدولار إلَّى 19.46 جنيهًا، وكان أعلى سعر حققه الدولار أمام الجنيه فِيْ 20 ديسمبر.، 2016 بسعر 19.56 جنيه إثر تحرير سعر الصرف.

وبرر جنينة توقعاته برفع أسعار الفائدة بالقول إن البنك المركزي المصري سيحافظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة، مع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه المقبل بنحو 50 إلَّى 75 نقطة أساس.

قالت الخبيرة الاقتصادية سحر الدماطي، إن هناك توجهاً لرفع أسعار الفائدة فِيْ ظل المتغيرات العالمية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وميل البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فضلاً عَنّْ تراجع معدلات الفائدة. قيمة الجنيه مقابل الدولار.

من ناحية أخرى، توقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل. قالت إسراء أحمد، المحللة بقسم الأبحاث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن الاتجاه ربما يكون لتثبيت أسعار الفائدة، رغم أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال سلبيا.

وأضافت أن معدلات التضخم فِيْ الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة وأن الأسوأ من حيث معدلات التضخم قد مر، مؤكدة أن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديا فِيْ جذب الأموال الآن.

وأضافت أن ارتفاع التضخم وحده لا يشير إلَّى ضرورة رفع أسعار الفائدة، لكن قرار رفع أسعار الفائدة سيكون مرتبطا بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، وتطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.