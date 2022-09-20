أسعار الفائدة حول العالم.. المركزي السويدي يرفع النسبة 100 نقطة أساس

رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع يوم الثلاثاء، مشيرا إلَّى ارتفاع التضخم.

وقرر مجلس إدارة البنك رفع سعر الفائدة بنسبة نقطة مئوية لتصل إلَّى 1.75٪، فِيْما توقعت الأسواق رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وقال المجلس إن هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية لخفض معدل التضخم إلَّى الهدف المحدد. تشير التوقعات إلَّى أنه سيتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار مجلس إدارة البنك إلَّى تأثر الأفراد والشركات بارتفاع الأسعار وتكاليف الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، قال مجلس الإدارة إنه سيكون من المؤلم أكثر للاقتصاد أن يرى التضخم عَنّْد نفس المستويات المرتفعة التي وصل إليها اليوم.

أسبوع حاسم بالنسبة للبنوك المركزية

تنتظر الشعوب فِيْ مختلف دول العالم هذا الأسبوع قرارات جديدة من البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وسط استمرار تفشي التضخم.

بعد أن رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة يوم الثلاثاء، ينتظر الجميع القرارات المتتالية من البنوك المركزية حول العالم.

فِيْ الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلَّى أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضًا يوم الأربعاء المقبل.

ومع ذلك، بعد بيانات التضخم الأخيرة فِيْ الولايات المتحدة، والتي لم تفِ بالتوقعات، يرى بعض المحللين الحاجة إلَّى رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

يميل البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفِيْدرالي) إلَّى رفع أسعار الفائدة، فِيْ محاولة لمواجهة التضخم المفرط. يتجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، ويشيرون إلَّى أنهم سيتجهُون إلَّى أكثر من 4٪، وبعد ذلك سيتم إصلاحهم عَنّْد هذا المستوى، حسبما أفادت بلومبرج نيوز. الأحد.

وقالت بلومبرج إن الزيادة قد تكون أكبر. ولكن هناك حجج مقنعة بعدم القيام برفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، والذي من المرجح أن يسود عَنّْدما يجتمعان يومي الثلاثاء والأربعاء فِيْ واشنطن.

ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي السويسري وبنك النرويج وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر لكل منهما.

أما البنك المركزي المصري، فقد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وتعقد لجنة السياسات بالبنك اجتماعها الخميس المقبل لتسوية أسعار الفائدة، وفق جدول اجتماع سابق.

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة فِيْ اجتماعها السابق فِيْ 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، فِيْما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ منذ بداية العام خلال شهر مارس الماضي. اجتماعات مايو.

وتبلغ معدلات الفائدة فِيْ مصر بحسب قرارات البنك المركزي 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض.

هناك توقعات بأن بنك اليابان سوف يلتزم بموقفه دون تغيير ويثبت أسعار الفائدة، جنبًا إلَّى جنب مع البنك المركزي التركي، مما قد يبقي أسعار الفائدة منخفضة على الرغم من أرقام التضخم البالغة 80٪.