أسعار الفائدة فِيْ مصر.. التضخم والدولار يحكَمْان سيناريوهات اجتماع الخميس

اختلفت آراء الاقتصاديين حول اتجاهات البنك المركزي المصري فِيْما يتعلق بأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل لتسوية أسعار الفائدة، وفق جدول اجتماع سابق.

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة فِيْ اجتماعها السابق فِيْ 18 أغسطس للمرة الثانية على التوالي، فِيْما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ منذ بداية العام خلال شهر مارس الماضي. اجتماعات مايو.

سعر الفائدة فِيْ مصر

وبلغت أسعار الفائدة وفق قرارات البنك المركزي 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض.

التضخم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ ارتفاع معدل التضخم السنوي فِيْ أغسطس إلَّى 15.3٪ مقارنة بـ 14.6٪ فِيْ يوليو.

وسجل معدل التضخم السنوي فِيْ المدن 14.6٪ فِيْ أغسطس، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم السنوي لا يزال يفوق هدف البنك، حيث حدده عَنّْد 7٪ زائد أو ناقص 2٪ فِيْ المتوسط.

توقعات رفع سعر الفائدة

قال هاني جنبيح الخبير المصرفِيْ إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنحو 2٪ خلال اجتماعه المقبل.

وبرر جنينة توقعاته برفع أسعار الفائدة بضرورة رفع العائد على الشهادات المتغيرة مقابل ضمان عدم عودة الدولرة بعد التحرك الأخير فِيْ سعر الصرف.

واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل سعر الدولار إلَّى 19.46 جنيهًا، وكان أعلى سعر حققه الدولار أمام الجنيه فِيْ 20 ديسمبر.، 2016 بسعر 19.56 جنيه إثر تحرير سعر الصرف.

وبرر جنينة توقعاته برفع أسعار الفائدة بالقول إن البنك المركزي المصري سيحافظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة، مع احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه المقبل بنحو 50 إلَّى 75 نقطة أساس.

قالت الخبيرة الاقتصادية سحر الدماطي، إن هناك توجهاً لرفع أسعار الفائدة فِيْ ظل المتغيرات العالمية، ومنها ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وميل البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فضلاً عَنّْ تراجع معدلات الفائدة. قيمة الجنيه مقابل الدولار.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

من ناحية أخرى، توقع آخرون تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل. قالت إسراء أحمد، المحللة بقسم الأبحاث بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن الاتجاه ربما يكون لتثبيت أسعار الفائدة، رغم أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال سلبيا.

وأضافت أن معدلات التضخم فِيْ الفترة المقبلة لن تشهد ارتفاعا ملحوظا، خاصة وأن الأسوأ من حيث معدلات التضخم قد مر، مؤكدة أن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديا فِيْ جذب الأموال الآن.

وأضافت أن ارتفاع التضخم وحده لا يشير إلَّى ضرورة رفع أسعار الفائدة، لكن قرار رفع أسعار الفائدة سيكون مرتبطا بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، وتطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

تحذير من البنك الدولي

من ناحية أخرى، حذر البنك الدولي من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية فِيْ العالم، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلَّى ركود عالمي فِيْ عام 2023.

وأشار إلَّى توجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بدرجة من التزامن لم نشهدها فِيْ العقود الخمسة الماضية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة فِيْ محاولة لتقليل وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.

يأتي تحذير البنك الدولي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع المقبل.