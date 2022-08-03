أسعار الفائدة فِيْ مصر.. “المركزي” يحسم القرار فِيْ هذا المَوعِد

ينهِيْ البنك المركزي المصري الخلاف حول أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده فِيْ 18 أغسطس الجاري.

وذهبت توقعات كثيرة بأن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة منذ بداية العام بنحو 3٪ خلال اجتماعين فِيْ مارس ومايو الماضي.

توقع المحللون أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بسبب عدة عوامل، من بينها الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية فِيْ مصر، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية إلَّى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يضغط عليها. واضافت الاقتصادات الناشئة ومنها مصر “قد يكون معدل الزيادة بين 0.5٪ و 1٪، بينما توجهت بعض التوقعات نحو الاستقرار”.

تعتبر أسعار الفائدة من أسلحة البنوك المركزية فِيْ مواجهة التضخم، لدورها فِيْ امتصاص منافع السيولة فِيْ الاقتصاد، وتقليل الطلب على الشراء، على عكس حَقيْقَة أنها تمنع هروب الأموال الساخنة أو الاستثمار فِيْها. أدوات الدين.

تراجعت معدلات التضخم فِيْ مصر إلَّى 14.7٪ فِيْ يونيو الماضي، مقابل 15.3٪ فِيْ مايو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فِيْما من المتوقع الإعلان عَنّْ بيانات التضخم لشهر يوليو خلال أيام.

توقعات برفع سعر الفائدة

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري سيلجأ إلَّى رفع سعر الفائدة بناء على بيانات التضخم لشهر يوليو، والتي سيتم الإعلان عَنّْها خلال أيام، مشيرا إلَّى أن التضخم قد يبدو أقل من الشهر الماضي، لكن هناك هِيْ مؤشرات أخرى تدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة منها. تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار فِيْ الأيام الأخيرة.

الجنيه مقابل الدولار

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية فِيْ تعاملات رسمية مع البنك المركزي والبنوك العاملة فِيْ السوق المحلي، لتتجاوز قيمة الدولار عَنّْد 19 جنيهاً للمرة الثانية منذ قرار التعويم. فِيْ عام 2016.

توقع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ خلال اجتماع لجنة السياسات قائلاً “هناك عوامل عدة ستدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة”. سعر الفائدة.”

وأضاف ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، والتوقعات باستمرار ارتفاعه، من أهم العوامل فِيْ رفع سعر الفائدة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة بعد تضخمها. تجاوز حاجز 9٪، مما دفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع سعر الفائدة فِيْ اجتماعه الأخير.

وقرر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ اجتماعه الخامس هذا العام فِيْ يوليو الماضي رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنحو 0.75٪ إلَّى 2.50٪ لمواجهة معدلات التضخم.

وافق الخبير الاقتصادي هاني جنينة الرأي السابق بشأن توجه البنك المركزي المصري إلَّى رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪، قائلاً إن قرار الرفع سيحفز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التمويل الجديد، ويؤيد ذلك. العملة المصرية.

وأضاف أن “زيادة سعر الفائدة فِيْ مصر سيبقي على الفجوة بين الفائدة فِيْ مصر والولايات المتحدة الأمريكية مما يساهم فِيْ جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والمحافظة على معدلات تدفق الأموال”.

قالت الخبيرة الاقتصادية منى بادر، إن البنك المركزي المصري سيلجأ إلَّى رفع سعر الفائدة بين 0.5٪ و 1٪ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فِيْ 18 أغسطس، قائلة “معدلات التضخم خلال شهر يوليو، ومن المتوقع أن تكون بياناته أعلن فِيْ غضون أيام، سيكون مؤشرا على قرار البنك المركزي “. مشيرة إلَّى أن معدلات التضخم ستصل إلَّى ذروتها فِيْ الفترة من أغسطس إلَّى أكتوبر المقبل مع بدء الالتحاق بالمدارس.

من جهتها، اختلفت الخبيرة المصرفِيْة سحر الدماطي مع التوقعات قائلة “توقعات الرفع ليست بنسبة كبيرة، ويعتمد على معدلات التضخم التي سيتم الإعلان عَنّْها خلال أيام”.

وقال الدماطي، إن البنك المركزي المصري قد يتحرك لتثبيت سعر الفائدة فِيْ حالة انخفاض معدلات التضخم وانخفاضها عَنّْ الشهر الماضي، موضحا أن الهدف من قرار البنك المركزي المصري هُو الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض التضخم. معدلات.