أسعار الفائدة والدولار.. هل اقترب الاقتصاد العالمي من “حلقة الموت”

تستخدم دول العالم الدولار فِيْ المقام الأول، كعملة الدفع الرئيسية لتجارة السلع والخدمات.

واحدة من أكثر الضرائب تكلفة على اعتماد الدولار الأمريكي كعملة عالمية من قبل الاقتصادات، والتي يسيطر عليها البنك المركزي لدولة واحدة، هِيْ التكاليف المتزايدة للدولار القوي.

هذا العام، طبق الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي 4 زيادات متتالية فِيْ أسعار الفائدة، حيث وصلت إلَّى نطاق 2.25٪ – 2.50٪. وأدت هذه الزيادة إلَّى ارتفاع الدولار من جهة وزيادة تكلفة الحصول عليه من جهة أخرى.

ماذا يعَنّْي ذلك .. لا يتوفر الدولار الأمريكي فِيْ كل دول العالم، فمنهم من يكافح لتوفِيْر حاجته من النقد الأجنبي، والبعض الآخر يقترض للحصول عليه، والبعض الآخر لديه فوائض دولارية عالية.

تستخدم دول العالم عملة الدولار فِيْ المقام الأول، كعملة الدفع الرئيسية للتجارة فِيْ السلع والخدمات، وكلما كان الدولار أقوى، ارتفعت تكلفته على الاقتصادات، لأنهم يشترون البضائع بالدولار ويبيعونها بالعملة المحلية. العملات.

فِيْ هذه الحالة يتحمل المستهلك النهائي أي فروق إضافِيْة فِيْ سعر الصرف، ويتحمل المستهلك أسعار الفائدة التي تدفعها الدولة مقابل اقتراض الدولار لشراء البضائع المباعة فِيْ الأسواق المحلية.

على سبيل المثال، إذا حصلت دولة مثل لبنان على قرض لتوفِيْر الحبوب والوقود بقيمة مليار دولار وفائدة 200 مليون دولار، فإن الحكومة ستخفض أصل القرض وقيمة الفائدة على السعر النهائي. من السلع المستوردة، وبالتالي ستكون النتيجة معدل تضخم إضافِيْ.

يؤدي هذا الحلزوني، بشكل أو بآخر، إلَّى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا سيما فِيْ الاقتصادات الناشئة والنامية والفقيرة ذات الدخل المحدود، ووفرة النقد الأجنبي الذي يتقلب من شهر لآخر.

فِيْ لبنان ثم سريلانكا، لم تتمكن الحكومتان من توفِيْر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، مما أدى إلَّى ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع وندرتها فِيْ الأسواق، بينما بدأ المستوردون يبحثون عَنّْ الدولار فِيْ طرق أخرى وبتكلفة أعلى.

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية فإن 86٪ من التجارة حول العالم تتم بالدولار الأمريكي، بينما 55٪ من إجمالي احتياطيات الدول حول العالم تكون بعملة الدولار، وهنا يظهر وزن الدولار فِيْ المعاملات بين البلدان.

لتجنب ارتفاع تكاليف الدولار القوي مع أسعار الفائدة المرتفعة، تتطلع اقتصادات مثل الصين والهند وتركيا وروسيا إلَّى التجارة بالعملات المحلية بعيدًا عَنّْ الدولار، لتجنب ارتفاع تكلفته، وتجنب استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي.

من ناحية أخرى، لا تستطيع دول العالم حاليًا فك الارتباط بالدولار الأمريكي كعملة أولى أو ثانية، بسبب الاعتماد الكبير عليه فِيْ المعاملات التجارية المختلفة.

حتى العملات المشفرة، يتم تحويلها فِيْ الغالب بالدولار أو اليورو، مع أكثر من 75٪ من إجمالي عمليات “تصفِيْة” العملة المشفرة.

فِيْ مواجهة هذا النظام المالي العالمي، تحتاج الاقتصادات إلَّى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي لتجنب أي مدفوعات بالدولار، وهُو وضع غير متوفر اليوم حتى فِيْ الصين، التي تعتمد على الدولار فِيْ 60٪ من تجارتها الخارجية.