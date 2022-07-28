أسعار القمح الهندي تقفز لمستويات قياسية تحد من اتفاقيات التصدير

قفزت أسعار القمح الهندي إلَّى مستويات قياسية، على الرغم من حظر التصدير، حيث زاد الطلب وانخفض العرض نتيجة موجة الحر التي أضرت بالمحصول.

كَمْا قللت الأسعار المنخفضة من فرص تكافح الدول لتأمين الشحنات بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

ارتفع سعر القمح الهندي فِيْ السوق المحلية إلَّى مستوى قياسي بلغ 23.547 روبية للطن اليوم الأربعاء، بزيادة 12٪ عَنّْ المستويات التي بلغها بعد أن حظرت الحكومة فجأة الصادرات فِيْ 14 مايو.

الهند، ثاني أكبر منتج للقمح فِيْ العالم، حصدت 109.59 مليون طن فِيْ عام 2022.

تقدر الحكومة انخفاض الإنتاج هذا العام بسبب موجة الحر فِيْ مارس وأبريل.

قال متداول فِيْ شركة تجارية دولية مقرها نيودلهِيْ إن الحكومة لن يكون لديها مخزون للسماح لها بالتدخل فِيْ السوق العالمية حتى تتوفر إمدادات الموسم المقبل فِيْ مارس 2023.

وأضاف “الإمدادات شحيحة، وقد تسمح الهند بتصدير كَمْيات صغيرة إلَّى سريلانكا ونيبال، لكن من غير المرجح تصدير شحنات كبيرة عبر اتفاقيات حكومية ثنائية”.