أسعار القمح تهُوي 100 دولار إلَّى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار لتعود إلَّى مستوياتها الطبيعية قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبشكل مفصل، تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار مقارنة بأعلى سعر سجلت هذا العام (462.5 دولارًا) للطن فِيْ 17 مايو، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.

بلغ سعر طن القمح خلال تعاملات أمس الأربعاء (334.37 دولاراً)، قبل أن يرتفع مجدداً إلَّى (340.39 دولاراً) للطن، لكنه كان عَنّْد مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

عودة القمح إلَّى الأسواق العالمية

توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقًا الأسبوع المقبل يهدف إلَّى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أنه لا يزال هناك “طريق طويل يتعين قطعه” قبل محادثات السلام لإنهاء الحرب. .

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الاتفاقية تتضمن ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب فِيْ الموانئ، مع ضمان تركيا سلامة ممرات التصدير فِيْ البحر الأسود. ستنشئ تركيا أيضًا مركزًا للتنسيق مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لصادرات الحبوب.

كان جوتيريس أكثر حذرا قليلا، وقال للصحفِيْين، “نأمل الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلَّى اتفاق نهائي”. واضاف “انا متفائل لكن الامر لم ينته بعد”.

نهاية عصر التضخم

تسببت الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهِيْ والوقود والأسمدة. وأدى الحصار البحري إلَّى توقف الصادرات وتسبب فِيْ تقطع السبل بعشرات السفن وترك نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة فِيْ صوامع فِيْ ميناء أوديسا.

تعتبر أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح فِيْ العالم، بالإضافة إلَّى كونهما مصدرًا رئيسيًا للأسمدة، بينما تعتبر أوكرانيا منتجًا مهمًا لزيت الذرة وعباد الشمس.

فِيْ قطاع الطاقة، وتحديداً الغاز الطبيعي، توقفت إمدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1 بشكل كامل منذ يوم الاثنين الماضي، ولمدة 10 أيام متتالية.

تخشى ألمانيا من استمرار توقف إمدادات الغاز إلَّى ما بعد تلك الفترة، مما يعَنّْي أن البلاد ستدخل فِيْ أزمة كبيرة وسيتعين عليها السحب من احتياطيات الشتاء لتلبية الطلب الحالي.

فِيْ غضون ذلك، مددت النرويج تعليق الإنتاج فِيْ حقل غاز سليبنر حتى يوم الجمعة، مع خفض الطاقة التشغيلية المتاحة فِيْ مصنع نيهامنا، وفقًا لمشغل الحقل، جاسكو.

انخفضت إمدادات الغاز الطبيعي من النرويج هذا الأسبوع إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ أكثر من شهر بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، ولكن كانت هناك مؤشرات على تحسن الإمدادات.

دفعت أسعار الغاز فِيْ أوروبا أسعار الكهرباء للارتفاع، حيث ارتفع سعر الكهرباء فِيْ ألمانيا للتسليم العام المقبل، وهُو السعر القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 2.8٪ إلَّى 369 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

ويبدو أن سلاسل التوريد من الصين تتجه نحو فترة ضبابية، مع ظهُور إصابات جديدة بفِيْروس كورونا فِيْ شنغهاي وبعض المدن الأخرى، مما يهدد بوقف الصادرات والإنتاج.