أسعار المانجو فِيْ مصر.. بدء الحصاد والأرقام تكشف مفاجآت

بدأ موسم جني المانجو فِيْ مصر، وهِيْ من الثمار المفضلة لدى المصريين، وتتفاوت أسعارها من موسم لآخر.

سعر المانجو فِيْ مصر

وتتراوح أسعار المانجو فِيْ مصر حسب أحدث الأسعار من سوق الترانزيت للخضار والفواكه بين 10 و 30 جنيها للكيلو.

تعتبر ثمار المانجو ملكة الثمار، بما فِيْ ذلك الفِيْتامينات والبروتينات والعَنّْاصر الغذائية المختلفة. فِيْ السطور التالية نرصد لكَمْ بعض أسعار المانجو فِيْ مصر وأنواعها

تراوحت أسعار مانجو العويس بين 16 و 30 جنيهاً.

وسجلت أسعار المانجو الهندي ما بين 15 و 25 جنيها.

وسجلت أسعار مانجو تيمور بين 15 و 25 جنيها.

وسجلت أسعار صحن المانجو ما بين 13 و 17 جنيها.

سجلت أسعار المانجو لدي ما بين 7 و 11 جنيها.

وسجلت أسعار المانجو والسكر ما بين 15 و 20 جنيها.

حجم مزارع المانجو فِيْ مصر

قال رئيس النقابة العامة للمزارعين فِيْ مصر، حسين أبو صدام، إن المانجو فِيْ الأسواق يبشر بالخير، مؤكدًا أن موسم المانجو لهذا العام أفضل من الماضي من حيث كَمْيات الإنتاج، خاصة فِيْ ظل غياب أي خارجي. عوامل الموسم.

وقال إن حدائق ومزارع المانجو فِيْ مصر تجاوزت 300 ألف فدان، واستحوذت الإسماعيلية وحدها على 120 ألف فدان منها.

بدأت بوادر موسم حصاد المانجو فِيْ يونيو، لكن ذروة الإنتاج فِيْ شهر يوليو ويستمر الإنتاج حتى نهاية العام. وتختلف الأنواع فهناك مبروكة وزبدية والعويس والسكري وتيمور، وتبقى حتى أكتوبر، بينما تبدأ الأنواع الأجنبية مثل كالكيت ونعومي فِيْ نوفمبر. نوفمبر وديسمبر ويستمر حتى نهاية العام.

قال رئيس نقابة الفلاحين المصريين، إن أسعار المانجو لهذا العام تتراوح بين 10 و 20 جنيها فِيْ الأنواع المنتشرة فِيْ مصر، مؤكدا خلو المانجو من أي أمراض، مما يؤكد أن الموسم الحالي أفضل من العام الماضي.

قال مزارعو المانجو إن ارتفاع درجة الحرارة فِيْ جنوب مصر ساهم فِيْ البدء المبكر لحصاد محصول المانجو بداية يونيو الماضي.

أسعار الفواكه فِيْ مصر