أسعار المانجو فِيْ مصر.. ما سر الانخفاض الكبير

انخفضت أسعار المانجو فِيْ السوق المصري بشكل ملحوظ فِيْ الأيام الأخيرة، مع زيادة المحصول فِيْ هذه الفترة من الموسم.

سعر المانجو فِيْ مصر

برر حاتم النجيب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية بمصر انخفاض أسعار المانحين هذا العام بزيادة فِيْ المحصول بسبب اعتدال الأحوال الجوية على عكس العام الماضي الذي شهد الكثير. العواصف الترابية التي أدت إلَّى انخفاض غلة المحصول.

وأوضح النجيب أن أسعار المانحين تتراجع باستمرار نتيجة زيادة الإنتاج، موضحا أن أسعار العام الماضي تراوحت بين 40 و 70 جنيها، فِيْما تراوحت الأسعار هذا العام بين 10 و 25 جنيها.

قال رئيس نقابة الفلاحين فِيْ مصر، حسين أبو صدام، إن المانجو فِيْ الأسواق يؤكد انخفاض أسعارها، خاصة مع زيادة كَمْيات الإنتاج.

وأشار إلَّى أن حدائق ومزارع المانجو فِيْ مصر تجاوزت 200 ألف فدان، والإسماعيلية وحدها تمتلك 120 ألف فدان مزروعة بالمانجو.

تصدير المانجو

وبحسب بيانات رسمية سابقة، تمكنت مصر، خلال العام الماضي 2022، من تصدير 38 ألف طن من المانجو الطازج، بقيمة 28 مليون دولار، فِيْ الفترة من سبتمبر إلَّى يونيو 2022 فِيْ موسم التصدير، وفقًا لإحصاءات مجلس تصدير الحاصلات الزراعية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من مصر بلغ 2.2 مليار دولار خلال فترة التقرير.

عقدت المديريات الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، التي تستحوذ على الغالبية العظمى من إنتاج المانجو فِيْ مصر، منذ أسابيع قليلة، اجتماعا لفتح أبواب تصدير جديدة للمانجو، خاصة فِيْ الاتحاد الأوروبي، وتفعيل آليات رفع كفاءة إنتاج المانجو. والمزارع المانحة وإنتاج أصناف محلية ذات جودة عالية للتصدير.

تتنوع أنواع المانجو منها مبروكة، الزبدية، العويس، تيمور، سكري، وتبقى حتى شهر أكتوبر، بينما تبدأ الأنواع الأجنبية فِيْ الظهُور خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتتمثل هذه الأنواع فِيْ الكلكيت والنعومي.

ساهمت درجات الحرارة المرتفعة فِيْ جنوب مصر فِيْ البدء المبكر لمحصول المانجو، حيث بدأ موسم الحصاد فِيْ يونيو الماضي.

أسعار المانجو فِيْ عام 2022