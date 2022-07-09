أسعار المستهلك فِيْ الصين لأعلى مستوى خلال عامين.. ما السبب

ارتفعت أسعار المستهلك فِيْ الصين بشكل أسرع من المتوقع فِيْ شهر يونيو.

مدفوعًا جزئيًا بزيادة أسعار لحوم الخنازير، على الرغم من أن استراتيجية الحكومة لعدم انتشار فِيْروس كوفِيْد (Zero Covid) تستمر فِيْ تقليل الطلب.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي عَنّْ العام السابق، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة 2.4٪.

وتعد هذه الزيادة الأكبر فِيْ عامين، مقارنة بارتفاع قدره 2.1٪ فِيْ شهر مايو.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.1٪ عَنّْ متوسط ​​التوقعات بزيادة 6٪ فِيْ استطلاع رأي بلومبرج نيوز إيكونوميكس، على الرغم من أن الزيادة كانت أقل من الزيادة البالغة 6.4٪ فِيْ مايو.