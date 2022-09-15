أسعار المنتجين أميركا تسجل ثاني انخفاض شهري على التوالي فِيْ أغسطس

تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس بينما استمرت الانخفاضات فِيْ تكلفة البنزين، مما أدى إلَّى أقل زيادة سنوية فِيْ عام، مما قد يهدئ المخاوف من …

قالت وزارة العمل الأمريكية فِيْ تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي هبط 0.1٪ الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.4٪ فِيْ يوليو، وهُو أول انخفاض فِيْ المؤشر لشهرين متتاليين منذ ربيع 2022.

فِيْ الاثني عشر شهرًا حتى نهاية أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.7٪. هذه هِيْ أصغر زيادة على أساس سنوي منذ أغسطس 2022 وتأتي بعد زيادة 9.8٪ فِيْ يوليو.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2٪، مواكبة للزيادة المسجلة فِيْ يوليو، وهِيْ ثاني زيادة شهرية معتدلة على التوالي.