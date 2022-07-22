أسعار النفط إلَّى 105.47 دولار للبرميل وسط إمدادات “شحيحة” وتوترات

ارتفعت أسعار النفط فِيْ التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، منتعشة من الانخفاضات السابقة وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، على الرغم من أن ضعف الطلب فِيْ أمريكا ألقى بظلاله على السوق هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار أو 1.6 بالمئة إلَّى 105.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار، أو 1.5 فِيْ المائة، إلَّى 97.78 دولار للبرميل.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري فِيْ SBI Asset Management، إن المستثمرين ينتظرون قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن سعر الفائدة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعاته يومي 26 و 27 يوليو.

وبينما أثرت علامات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3 فِيْ المائة فِيْ الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة فِيْ الحفاظ على انتعاش السوق.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة انخفض بنحو ثمانية فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق فِيْ ذروة موسم السفر الصيفِيْ، حيث يزداد استهلاك البنزين، متأثرا بالضرر. ارتفاع قياسي فِيْ أسعار محطات الوقود.

من ناحية أخرى، عززت بوادر الطلب القوي فِيْ آسيا خام برنت، مما جعله يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أول مكسب أسبوعي له فِيْ ستة أسابيع.