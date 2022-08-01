أسعار النفط.. “الأمريكي” يهُوي وبرنت تحت 100 دولار

تراجعت أسعار النفط فِيْ منتصف تعاملات يوم الاثنين، مع توقع السوق لاجتماع تحالف أوبك +.

وانخفضت عقود برنت أكثر من 4 دولارات إلَّى 99.32 دولارًا للبرميل، وهُوت العقود الآجلة للنفط الأمريكي أكثر من 6 دولارات إلَّى 92.44 دولارًا للبرميل.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة مع تحسن شهِيْة المستثمرين للمخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط فِيْ يوليو / تموز بخسارة شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلَّى زيادة المخاوف من ركود قد يؤدي إلَّى تآكل الطلب على الوقود.

خفض محللون فِيْ استطلاع أجرته رويترز للمرة الأولى منذ أبريل نيسان توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت فِيْ 2022 إلَّى 105.75 دولار للبرميل و 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا فِيْ تحالف يعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر أيلول.

قال اثنان من مصادر أوبك + الثمانية فِيْ مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها فِيْ اجتماع 3 أغسطس، بينما قالت المصادر المتبقية إن الإنتاج من المرجح أن يظل ثابتًا.

ستشهد بداية شهر أغسطس تخلي أوبك + تمامًا عَنّْ تخفِيْضات الإنتاج القياسية منذ تفشي وباء Covid-19 فِيْ عام 2022.

أفادت صحيفة الرأي الكويتية أن الأمين العام الجديد للمجموعة، هِيْثم الغيص، كرر، الأحد، أن عضوية روسيا فِيْ أوبك + ذات أهمية حيوية لنجاح اتفاق إنتاج سبتمبر.

أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز نقلا عَنّْ مصادر ثانوية فِيْ أوبك +، أن إنتاج الخام الروسي بلغ 9.78 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو، ارتفاعا من 9.27 مليون برميل يوميا فِيْ مايو.

وأظهر التقرير أن روسيا أنتجت 885 ألف برميل يوميًا أقل من حصتها الإنتاجية بموجب اتفاقية أوبك + فِيْ يونيو، وهُو تحسن من انخفاض قدره 1.28 مليون برميل يوميًا فِيْ مايو.

أظهر مسح لرويترز نشر اليوم الاثنين، أن أوبك ضخت كَمْية إضافِيْة من النفط تصل إلَّى 310 آلاف برميل يوميا، فِيْ يوليو، حيث غطت زيادة الإمدادات من دول الخليج انقطاع الإمدادات من نيجيريا وليبيا، وأن الدول الأعضاء نفذت. حوالي 60 فِيْ المائة من زيادة الإنتاج التي تعهدوا بها بالاتفاق مع حلفاء المنظمة.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي بزيادة 310 آلاف برميل يوميا عَنّْ إجمالي الإنتاج فِيْ يونيو حزيران.

وجاء نحو 240 ألف برميل يوميا من تلك الزيادة من منتجي أوبك العشرة المشمولين باتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فِيْما يعرف بمجموعة أوبك +، تعهدوا فِيْها بزيادة الإنتاج بواقع 412 ألف برميل يوميا. .

من غير المتوقع أن تتخذ أوبك + قرارًا بشأن زيادة أخرى فِيْ الإنتاج فِيْ اجتماعها يوم الأربعاء. وقال مصدر فِيْ المجموعة “من غير المرجح أن يشهد الاجتماع نتيجة مفاجئة من حيث زيادة الإنتاج”.