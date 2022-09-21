أسعار النفط اليوم.. “الأمريكي” يهبط و”برنت” تحت 90 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط فِيْ نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وتخلت عَنّْ مكاسبها متأثرة بعوامل أبرزها قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتًا، أو 0.87٪، إلَّى 89.83 دولارًا للبرميل عَنّْد التسوية، وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بمقدار دولار واحد، أو 1.19٪، إلَّى 82.94 دولارًا للبرميل عَنّْد استقرارها يوم الأربعاء.

تراجع النفط، متخليًا عَنّْ مكاسبه الصباحية، مع إعلان البنك المركزي الأمريكي عَنّْ رفع أسعار الفائدة، فضلاً عَنّْ مخاوف الركود العالمي.

ارتفع النفط بنحو 2٪ فِيْ التعاملات الصباحية، بفعل مخاوف من التعبئة العسكرية الروسية، التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 16 سبتمبر إلَّى 430.8 مليون برميل، بارتفاع دون التوقعات، بسبب سحب آخر لكَمْيات من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، والتي بلغت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة. البيانات الصادرة. اليوم.

ووقع بوتين، اليوم، مرسوما يعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي، قائلا إنه يدافع عَنّْ الأراضي الروسية، وأن الغرب يريد تدمير بلاده.

أثار القرار مخاوف من توقف كامل لإمدادات النفط والغاز الروسية، مما زاد من عوامل ارتفاع الأسعار.

ونقلت رويترز عَنّْ محللين فِيْ شركة استشارات الطاقة Ritterbusch & Associates قولهم إن قوة الدولار وتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية حدت من مكاسب النفط.