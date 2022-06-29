أسعار النفط اليوم.. البرميل يفقد دولارين رغم مخاوف شح الإمدادات

فقدت أسعار النفط قرابة دولارين للبرميل فِيْ ختام تعاملات يوم الأربعاء رغم مخاوف عالمية من شح إمدادات الخام فِيْ ظل التوترات الجيوسياسية.

تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل يوم الأربعاء حيث طغت زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير فِيْ الولايات المتحدة والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم على المخاوف المستمرة بشأن شح إمدادات الخام.

أنهت عقود خام القياس العالمي برنت أقرب جلسة تداول منخفضة إلَّى 1.72 دولار أو 1.5 فِيْ المائة لتسجل عَنّْد 116.26 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.98 دولار أو 1.8 بالمئة لتغلق عَنّْد 109.78 دولار للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام التجارية فِيْ الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، حتى مع تسجيل الإنتاج أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، لكن مخزونات الوقود ارتفعت مع تعزيز المصافِيْ لنشاطها لتعمل عَنّْد 95٪ من طاقتها الإنتاجية، وهُو أعلى مستوى. لهذا الوقت من العام فِيْ أربع سنوات.

تسببت هذه المكاسب المفاجئة فِيْ المخزونات فِيْ انخفاض العقود الآجلة للبنزين الأمريكي ونواتج التقطير بنحو 3٪ و 4٪ على التوالي. وقال متعاملون إن عقود النفط حذت حذو تراجع أسعار الوقود.

كَمْا ضغط على النفط، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأخرى إلَّى أعلى مستوى له منذ أن بلغ أعلى مستوى له فِيْ 19 عامًا فِيْ منتصف يونيو. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقفز خام برنت والخام الأمريكي بنحو سبعة بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية مدعوما بمخاوف من شح المعروض لأسباب من بينها العقوبات الغربية على روسيا.