أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022م بعد الارتفاع

أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو / حزيران اليوم نقدم لكم أهم المعلومات والأخبار الخاصة بأسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 م ، إذ تشير المؤشرات حتى اليوم إلى أن أسعار النفط العالمية في ارتفاع مستمر ولكن هناك بعض الشائعات التي من المحتمل أن تشهدها أسعار النفط في الفترة المقبلة. حالة ركود شديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ، بحسب ما كشفه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تراجع سعر الدولار وأسعار الفائدة.

أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 م

وارتفعت أسعار العقود الأخرى لشهر أغسطس النفطي بنسبة تصل إلى 0.82٪ ، أي بنحو 94 سنتا ، بقيمة 115 ألفًا و 7 دولارات للبرميل عند الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت السعودية.

أما بالنسبة لسعر العقود الآجلة لشهر يوليو ، فقد ارتفع بنسبة 1.79٪ إذ يقال 111 ألف دولار للبرميل بتوقيت السعودية عند تسعة وثلاثين دقيقة.

الركود الاقتصادي وأسعار النفط العالمية

هناك بعض مخاوف الاقتصاديين من حالة الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط ، وقد تتزامن هذه المخاوف مع بعض العمليات التي تقوم بها بعض البنوك المركزية حول العالم والتي تهدد بخفض توقعات نمو الأسعار والنمو الاقتصادي ، و أما بالنسبة للأرقام الاقتصادية ، فهناك رد فعل قوي من الاقتصاديين ، وأكدوا أنه في حالة وجود أي بوادر على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وتعريضه لضغوط شديدة. وأضاف بعض الخبراء والمحللين العالميين أن عملية النمو وركود التوتر والجذب والمخاوف بشأن الكود قد تستمر لفترة معينة في أسواق النفط العالمية والمحلية.

موعد الكشف عن بيانات المخزونات النفطية الأمريكية

أكدت بعض المصادر والتسريبات أن مخزونات النفط الأمريكية والعالمية ستتأخر يومًا واحدًا بسبب حقيقة أن الاثنين من يونيو أو يونيو سيكون عطلة نهاية الأسبوع التي توافق السابع عشر من يونيو ، وبالتالي من المتوقع الكشف عن البيانات في يوم الاثنين. الأربعاء 9 يونيو 2022 م حسب المعلومات التي قدمتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.