أسعار النفط اليوم.. الخام يتراجع قبيل اجتماع أوبك+

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس فِيْ تعاملات متقلبة وسط ترقب عالمي لاجتماع أوبك + الذي يحدد حجم الإنتاج خلال أغسطس.

جاء هذا الانخفاض مع تقييم السوق للمخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير فِيْ الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 45 سنتًا أو 0.4٪ إلَّى 112 دولارًا للبرميل. تم تداول عقد أغسطس، الذي انتهى يوم الخميس، بسعر 115.15 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.11 دولار، أو 1٪.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا أو 0.5٪ إلَّى 109.21 دولارًا للبرميل.

ارتفعت مخزونات الوقود مع تكثيف المصافِيْ لنشاطها، حيث كانت تعمل بنسبة 95٪ من طاقتها الإنتاجية، وهُو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام منذ أربع سنوات.

قال محللون فِيْ ANZ إن المزيد من اضطرابات الإمدادات حدت من انخفاض الأسعار، مع تعليق الشحنات الليبية من مينائين شرقيين رئيسيين، بينما شهدت الإكوادور انخفاضًا فِيْ الإنتاج بسبب الاحتجاجات.

فِيْ الوقت نفسه، تواصل كتلة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين، بما فِيْ ذلك روسيا، اليوم الخميس، الاجتماعات التي بدأت أمس، رغم أن المصادر قالت إن هناك توقعات قليلة بشأن الضخ. المزيد من الزيت.

ملامح اجتماع أوبك + اليوم

وسيجتمع ممثلو مجموعة أوبك + لليوم الثاني والأخير من اجتماعاتهم يوم الخميس، حيث تقول مصادر إن المجموعة من غير المرجح أن تقرر قريبًا ضخ مزيد من النفط فِيْ السوق بعد أغسطس.

فِيْ اجتماعها الأخير فِيْ أوائل يونيو، قررت أوبك + زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو وأغسطس، مقارنة بخطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًا على مدى ثلاثة أشهر.

تتكون مجموعة أوبك + من الدول الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا.

رحبت واشنطن بقرار المنتجين فِيْ يونيو حزيران، والذي جاء بعد ضغوط من الغرب على أوبك + لزيادة الإنتاج للمساعدة فِيْ خفض أسعار النفط.

سجلت الأسعار العالمية أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والذي بدأ فِيْ 24 فبراير، والذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتراجعت الأسعار منذ أن بلغت ذروتها فِيْ مارس من هذا العام، لكنها ارتفعت فوق 115 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع بسبب شح المعروض والقلق بشأن ضعف قدرة أوبك على زيادة الإنتاج.

وقال خمسة مندوبين على الأقل من أوبك + إن اجتماع هذا الأسبوع سيركز على استقرار سياسات الإنتاج فِيْ أغسطس ولن يناقش سياسة سبتمبر.

وقال مندوبان آخران إن قضية الإنتاج بعد أغسطس قد تثار، لكن لم يتضح ما هِيْ الخطوات التي يمكن اتخاذها.

ومن المقرر أن يبدأ وزراء أوبك + من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، مناقشاتهم اليوم الخميس من الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، ومن ثم يعقد اجتماع شامل للمجموعة عبر الإنترنت.